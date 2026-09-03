الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرا عنيفا في محيط بلدة كفرتبنيت
آخر الأخبار
2026-09-03 | 16:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرا عنيفا في محيط بلدة كفرتبنيت
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلي
تفجيرا
عنيفا
كفرتبنيت
نتنياهو: منطقة علي الطاهر لم تكن مصدر تهديد لكريات شمونة والمطلة فقط بل كانت تهدد بغزو الجليل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:37
الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرا عنيفا في محيط بلدة كفرتبنيت
آخر الأخبار
16:37
الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرا عنيفا في محيط بلدة كفرتبنيت
0
آخر الأخبار
16:28
نتنياهو: منطقة علي الطاهر لم تكن مصدر تهديد لكريات شمونة والمطلة فقط بل كانت تهدد بغزو الجليل
آخر الأخبار
16:28
نتنياهو: منطقة علي الطاهر لم تكن مصدر تهديد لكريات شمونة والمطلة فقط بل كانت تهدد بغزو الجليل
0
آخر الأخبار
16:03
تفجير ضخم استهدف كفرتبنيت
آخر الأخبار
16:03
تفجير ضخم استهدف كفرتبنيت
0
آخر الأخبار
15:57
وسائل إعلام يمنية: الحوثيون يقطعون الاتصالات عن مناطق الاشتباكات في مديريتي جبل حبشي ومقبنة غربي تعز
آخر الأخبار
15:57
وسائل إعلام يمنية: الحوثيون يقطعون الاتصالات عن مناطق الاشتباكات في مديريتي جبل حبشي ومقبنة غربي تعز
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:28
نتنياهو: منطقة علي الطاهر لم تكن مصدر تهديد لكريات شمونة والمطلة فقط بل كانت تهدد بغزو الجليل
آخر الأخبار
16:28
نتنياهو: منطقة علي الطاهر لم تكن مصدر تهديد لكريات شمونة والمطلة فقط بل كانت تهدد بغزو الجليل
0
آخر الأخبار
16:03
تفجير ضخم استهدف كفرتبنيت
آخر الأخبار
16:03
تفجير ضخم استهدف كفرتبنيت
0
آخر الأخبار
15:57
وسائل إعلام يمنية: الحوثيون يقطعون الاتصالات عن مناطق الاشتباكات في مديريتي جبل حبشي ومقبنة غربي تعز
آخر الأخبار
15:57
وسائل إعلام يمنية: الحوثيون يقطعون الاتصالات عن مناطق الاشتباكات في مديريتي جبل حبشي ومقبنة غربي تعز
0
آخر الأخبار
15:50
البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان: يجب على أطراف النزاع وقف القتال واتّخاذ جميع الاحتياطات الممكنة
آخر الأخبار
15:50
البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان: يجب على أطراف النزاع وقف القتال واتّخاذ جميع الاحتياطات الممكنة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-03-18
القرد الذي أبكى العالم لم يعد وحيداً…كان يحتضن دمية واليوم يعانق الحب: تحوّل صادم في قصة بانش (فيديو)
منوعات
2026-03-18
القرد الذي أبكى العالم لم يعد وحيداً…كان يحتضن دمية واليوم يعانق الحب: تحوّل صادم في قصة بانش (فيديو)
0
أخبار لبنان
2026-01-04
رئيس الحكومة في "حرش بيروت": لتطوير المساحة الخضراء الفريدة
أخبار لبنان
2026-01-04
رئيس الحكومة في "حرش بيروت": لتطوير المساحة الخضراء الفريدة
0
آخر الأخبار
2026-03-16
رئيسة المفوضية الأوروبية: قد يكون للاضطرابات المطولة في قطاع النفط والغاز في الخليج تأثير كبير على اقتصاد الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
2026-03-16
رئيسة المفوضية الأوروبية: قد يكون للاضطرابات المطولة في قطاع النفط والغاز في الخليج تأثير كبير على اقتصاد الاتحاد الأوروبي
0
صحة وتغذية
2026-08-10
بدلًا من تمارين البطن التقليدية... تمرين واحد يشغّل عضلات الجذع دفعة واحدة
صحة وتغذية
2026-08-10
بدلًا من تمارين البطن التقليدية... تمرين واحد يشغّل عضلات الجذع دفعة واحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الـLBCI تواكب من ليبيا فعاليات افتتاح جامعة بنغازي...
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الـLBCI تواكب من ليبيا فعاليات افتتاح جامعة بنغازي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
على وقع الحرب… ماذا حلّ بموسم الأعراس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
على وقع الحرب… ماذا حلّ بموسم الأعراس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فقط في لبنان.... للطريق قوانينها الخاصة!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فقط في لبنان.... للطريق قوانينها الخاصة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فاتورة المولدات مرتفعة والمواطن يفتش عن السبب
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فاتورة المولدات مرتفعة والمواطن يفتش عن السبب
0
أخبار دولية
13:32
من نيويورك إلى فرنسا... المدارس تستعيد التلامذة من الذكاء الاصطناعي والهواتف
أخبار دولية
13:32
من نيويورك إلى فرنسا... المدارس تستعيد التلامذة من الذكاء الاصطناعي والهواتف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مهرجان الضاحية الأبية… بسطات تحمل رزقة وذاكرة وحكاية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مهرجان الضاحية الأبية… بسطات تحمل رزقة وذاكرة وحكاية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
البحث عن رفات مقابل الإفراج عن الأسرى... الأنظار إلى مقابر صيدا ورأس النبع
تقارير نشرة الاخبار
13:25
البحث عن رفات مقابل الإفراج عن الأسرى... الأنظار إلى مقابر صيدا ورأس النبع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بين الإفراج عن الأسرى وتصعيد إيران وإسرائيل... واشنطن تثبّت مسار التفاهمات بين بيروت وتل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بين الإفراج عن الأسرى وتصعيد إيران وإسرائيل... واشنطن تثبّت مسار التفاهمات بين بيروت وتل أبيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مفاوضات لبنان إسرائيل:الإفراج عن أسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مفاوضات لبنان إسرائيل:الإفراج عن أسرى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:53
الجيش الإسرائيليّ: استكمال تطهير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر
أخبار لبنان
13:53
الجيش الإسرائيليّ: استكمال تطهير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر
2
أخبار لبنان
04:25
رئيس الجمهورية:لبنان يرحب باي دولة شقيقة او صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل
أخبار لبنان
04:25
رئيس الجمهورية:لبنان يرحب باي دولة شقيقة او صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل
3
أخبار لبنان
08:48
مكتب نتنياهو: الإفراج عن خمسة مواطنين لبنانيين كانوا قد اعتُقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
أخبار لبنان
08:48
مكتب نتنياهو: الإفراج عن خمسة مواطنين لبنانيين كانوا قد اعتُقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
4
حال الطقس
02:31
طقس رطب متوقع في الايام المقبلة
حال الطقس
02:31
طقس رطب متوقع في الايام المقبلة
5
صحف اليوم
00:08
تفكيك شبكة نقل مقاتلين تضم سوريين ولبنانيَين (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:08
تفكيك شبكة نقل مقاتلين تضم سوريين ولبنانيَين (الأنباء الإلكترونية)
6
أخبار دولية
23:59
وزير الدفاع الإسرائيليّ: مستعدون للرد بقوة كبيرة على أيّ هجوم قد تشنّه إيران علينا
أخبار دولية
23:59
وزير الدفاع الإسرائيليّ: مستعدون للرد بقوة كبيرة على أيّ هجوم قد تشنّه إيران علينا
7
خبر عاجل
10:11
معلومات للـLBCI: الأسرى الذين ستسلمهم اسرائيل مساء اليوم هم لبنانيان وسوريان: علي شور وحسين عياش واسعد الحسيكة وسام إبراهيم الصماوي
خبر عاجل
10:11
معلومات للـLBCI: الأسرى الذين ستسلمهم اسرائيل مساء اليوم هم لبنانيان وسوريان: علي شور وحسين عياش واسعد الحسيكة وسام إبراهيم الصماوي
8
أخبار لبنان
04:19
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان: التحضيرات بدأت لانطلاق عملية الإقراض
أخبار لبنان
04:19
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان: التحضيرات بدأت لانطلاق عملية الإقراض
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More