اللواء حسن شقير من معبر العبودية: نسعى مع الإخوة السوريين إلى تسهيل حركة النقل بين البلدين وتحسينها عبر تقديم خدمة لائقة

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اللواء حسن شقير من معبر العبودية: نستكمل ما بدأناه في بيروت في كل المراكز الحدودية وهدفنا مواكبة التطورات التي تحصل في المنطقة والهدف الاساسي تسهيل نقل المواطنين