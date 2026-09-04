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o
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o
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o
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اللواء حسن شقير من معبر العبودية: ابلغنا من الاخوة السوريين بأنهم يريدون فتح المعبر في 9 أيلول الحالي ونحن على أتم الجهوزية
آخر الأخبار
2026-09-04 | 04:27
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اللواء حسن شقير من معبر العبودية: ابلغنا من الاخوة السوريين بأنهم يريدون فتح المعبر في 9 أيلول الحالي ونحن على أتم الجهوزية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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