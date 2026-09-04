اللواء حسن شقير من معبر العبودية: ابلغنا من الاخوة السوريين بأنهم يريدون فتح المعبر في 9 أيلول الحالي ونحن على أتم الجهوزية

الصليب الأحمر: سهلنا بطلب من الأطراف المعنية نقل 5 أفراد من إسرائيل للبنان 4 منهم اليوم والخامس نقلناه أمس

الصليب الأحمر: سهلنا بطلب من الأطراف المعنية نقل 5 أفراد من إسرائيل للبنان 4 منهم اليوم والخامس نقلناه أمس

اللواء حسن شقير من معبر العبودية: نستكمل ما بدأناه في بيروت في كل المراكز الحدودية وهدفنا مواكبة التطورات التي تحصل في المنطقة والهدف الاساسي تسهيل نقل المواطنين