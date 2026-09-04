وزير الاقتصاد: ارتفاع سعر المازوت لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات وسنكثف عمليات الكشف وتنظيم محاضر الضبط للمولدات المخالفة

وزير الاقتصاد: التسعيرة الرسمية ليست اقتراحا ولا يحق لاحد ان يضيف على فاتورة المواطن رسوما من عنده

وزير الاقتصاد: التسعيرة الرسمية ليست اقتراحا ولا يحق لاحد ان يضيف على فاتورة المواطن رسوما من عنده

وزير الاقتصاد: ارتفاع سعر المازوت عالميًا بنسبة 91% انعكس على لبنان وعلى سعر الكيلواط والزيادة مبرّرة لكن هناك زيادات غير محقّة وغير قانونية