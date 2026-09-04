وزير الاقتصاد: الإجراءات بشأن المولدات المخالفة ستصل الى مصادرة المولد مع ضمان تشغيله كي لا يتضرر المواطن

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وزير الاقتصاد: ندعو المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفة وتقديم شكاواهم إلى وزارة الاقتصاد عبر تطبيق "MOET Digital Services" أو المنصة الإلكترونية لحماية المستهلك أو الاتصال بالخط الساخن 1739