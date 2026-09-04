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وزير الاقتصاد: الإجراءات بشأن المولدات المخالفة ستصل الى مصادرة المولد مع ضمان تشغيله كي لا يتضرر المواطن

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2026-09-04 | 06:17
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وزير الاقتصاد: الإجراءات بشأن المولدات المخالفة ستصل الى مصادرة المولد مع ضمان تشغيله كي لا يتضرر المواطن
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وزير الاقتصاد: الإجراءات بشأن المولدات المخالفة ستصل الى مصادرة المولد مع ضمان تشغيله كي لا يتضرر المواطن

 
 
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