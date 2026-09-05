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بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٤ قتلى و١٤ جريحا في ١٤ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2026-09-05 | 00:32
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٤ قتلى و١٤ جريحا في ١٤ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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