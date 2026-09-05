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القيادة المركزية الأميركية: الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأميركية

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2026-09-05 | 09:44
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القيادة المركزية الأميركية: الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأميركية
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القيادة المركزية الأميركية: الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأميركية

 
 
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