التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان

ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحجز مكانًا لها ضمن قائمة الـTop 10 عن قارّتَي آسيا وأوقيانيا و بين أفضل 40 متسابقة عالميًا في مسابقة ملكة جمال العالم (فيديو)

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