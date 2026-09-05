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o
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في ميس الجبل
آخر الأخبار
2026-09-05 | 12:22
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في ميس الجبل
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