إعلام رسمي: القيادة العسكرية الإيرانية تحذر بأنها ستصعد الهجمات على السفن العسكرية الأميركية إذا واصلت واشنطن حصارها البحري

إعلام رسمي: القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة تقول إن نطاق الغارات ربما يتسع إذا واصلت أميركا "التعرض" للسفن الإيرانية

إعلام رسمي: القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة تقول إن نطاق الغارات ربما يتسع إذا واصلت أميركا "التعرض" للسفن الإيرانية

هيئة البث عن مصادر أمنية: الجيش الإسرائيلي سينسحب ويتمركز على مسافة أقرب مع حدود إسرائيل بعمق 3 إلى 4 كلم