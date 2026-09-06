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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله

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2026-09-06 | 02:31
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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله
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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله

 
 
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