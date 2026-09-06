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o
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طيران الإمارات: دولة الإمارات لن تسمح بدخول المسافرين الذين سبق لهم التواجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان بسبب إيبولا
آخر الأخبار
2026-09-06 | 03:26
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طيران الإمارات: دولة الإمارات لن تسمح بدخول المسافرين الذين سبق لهم التواجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان بسبب إيبولا
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