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مطلوب دم فئة O+ مستشفى مركز لبنان الطبي - الحدث... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03796731

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2026-09-06 | 05:26
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مطلوب دم فئة O+ مستشفى مركز لبنان الطبي - الحدث... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03796731

 
 
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