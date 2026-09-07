التحكم المروري: استكمال أعمال التزفيت على طريق عام ضهر البيدر وتحويل السير الآتي من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش - زحلة والابقاء على السير الآتي من البقاع باتجاه ضهر البيدر - بيروت لغاية الساعة ١٧:٣٠

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك