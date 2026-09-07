المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران سترد إذا اتخذت الهيئة المعنية بالرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة قرارا ضدها

الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية أقدمت صباحا على تنفيذ تفجيرين في بلدة المنصوري جنوب صور استخدمت فيها براميل تحتوي على متفجرات مفخخة شديدة الانفجار كانت ألقتها مسيّرات على البلدة

الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية أقدمت صباحا على تنفيذ تفجيرين في بلدة المنصوري جنوب صور استخدمت فيها براميل تحتوي على متفجرات مفخخة شديدة الانفجار كانت ألقتها مسيّرات على البلدة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: من غير المنطقي أن تسعى الدول الأوروبية لاستصدار قرار من الأمم المتحدة ضد إيران في حين أن "الحرب المفروضة" جعلت الوصول للمنشآت النووية أمرا صعبا