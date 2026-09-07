المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: وفد قطري زار إيران أمس الأحد للمساعدة في خفض التصعيد

وكالة نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: وفد فني من هيئة الأركان العامة توجه لقطر خلال الأيام الماضية لإجراء تحقيقات متخصصة بشأن قضية الطيارين المفقودين

وكالة نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: وفد فني من هيئة الأركان العامة توجه لقطر خلال الأيام الماضية لإجراء تحقيقات متخصصة بشأن قضية الطيارين المفقودين

الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية أقدمت صباحا على تنفيذ تفجيرين في بلدة المنصوري جنوب صور استخدمت فيها براميل تحتوي على متفجرات مفخخة شديدة الانفجار كانت ألقتها مسيّرات على البلدة