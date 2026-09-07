مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: نشعر بقلق إزاء استئناف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران وندعو الى العودة الفورية إلى المفاوضات

الوكالة الوطنية: تحليق مسير في اجواء صور وبلدات القضاء على علو منخفض

الوكالة الوطنية: تحليق مسير في اجواء صور وبلدات القضاء على علو منخفض

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: قطع بيرو للعلاقات الدبلوماسية مع طهران لن تترتب عليه عواقب لأنه لم تكن هناك أصلا علاقات