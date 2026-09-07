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كاتس: لن نسمح بانتفاضة في الضفة الغربية تستمر سنوات وسنعمل على حسم المواجهة سريعا وبشكل كامل
آخر الأخبار
2026-09-07 | 05:12
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كاتس: لن نسمح بانتفاضة في الضفة الغربية تستمر سنوات وسنعمل على حسم المواجهة سريعا وبشكل كامل
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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