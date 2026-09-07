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التلفزيون الرسمي: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة عقارية لتطوير منطقة الخفجي على الخليج

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2026-09-07 | 05:44
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التلفزيون الرسمي: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة عقارية لتطوير منطقة الخفجي على الخليج
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التلفزيون الرسمي: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة عقارية لتطوير منطقة الخفجي على الخليج

 
 
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