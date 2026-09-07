شهيد و10 جرحى بينهم طفلان في غارات الجيش الإسرائيلي

التلفزيون الحكومي اليمني عن مساعد وزير الدفاع: تم اتخاذ القرار لتحرير صنعاء وحسم الأمر

التلفزيون الحكومي اليمني عن مساعد وزير الدفاع: تم اتخاذ القرار لتحرير صنعاء وحسم الأمر

"سي بي إس نيوز" عن مسؤول أميركي: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بالسماح بإدخال مواد لبعض مشاريع إعادة الإعمار في غزة