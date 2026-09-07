الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القوات المسلحة اليمنية تهاجم تجمعات حوثية في مديرية دمت شمالي الضالع
آخر الأخبار
2026-09-07 | 16:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
القوات المسلحة اليمنية تهاجم تجمعات حوثية في مديرية دمت شمالي الضالع
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المسلحة
اليمنية
تهاجم
تجمعات
حوثية
مديرية
شمالي
الضالع
التالي
رئيس مجلس القيادة اليمني: الميليشيات الحوثية اختارت طريق التصعيد وعليها تحمل العواقب وقواتنا ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة كامل مؤسسات الدولة
التلفزيون الحكومي اليمني عن مساعد وزير الدفاع: تم اتخاذ القرار لتحرير صنعاء وحسم الأمر
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:30
رئيس مجلس القيادة اليمني: الميليشيات الحوثية اختارت طريق التصعيد وعليها تحمل العواقب وقواتنا ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة كامل مؤسسات الدولة
آخر الأخبار
16:30
رئيس مجلس القيادة اليمني: الميليشيات الحوثية اختارت طريق التصعيد وعليها تحمل العواقب وقواتنا ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة كامل مؤسسات الدولة
0
آخر الأخبار
16:20
القوات المسلحة اليمنية تهاجم تجمعات حوثية في مديرية دمت شمالي الضالع
آخر الأخبار
16:20
القوات المسلحة اليمنية تهاجم تجمعات حوثية في مديرية دمت شمالي الضالع
0
آخر الأخبار
15:46
التلفزيون الحكومي اليمني عن مساعد وزير الدفاع: تم اتخاذ القرار لتحرير صنعاء وحسم الأمر
آخر الأخبار
15:46
التلفزيون الحكومي اليمني عن مساعد وزير الدفاع: تم اتخاذ القرار لتحرير صنعاء وحسم الأمر
0
آخر الأخبار
15:15
شهيد و10 جرحى بينهم طفلان في غارات الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
15:15
شهيد و10 جرحى بينهم طفلان في غارات الجيش الإسرائيلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:30
رئيس مجلس القيادة اليمني: الميليشيات الحوثية اختارت طريق التصعيد وعليها تحمل العواقب وقواتنا ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة كامل مؤسسات الدولة
آخر الأخبار
16:30
رئيس مجلس القيادة اليمني: الميليشيات الحوثية اختارت طريق التصعيد وعليها تحمل العواقب وقواتنا ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة كامل مؤسسات الدولة
0
آخر الأخبار
15:46
التلفزيون الحكومي اليمني عن مساعد وزير الدفاع: تم اتخاذ القرار لتحرير صنعاء وحسم الأمر
آخر الأخبار
15:46
التلفزيون الحكومي اليمني عن مساعد وزير الدفاع: تم اتخاذ القرار لتحرير صنعاء وحسم الأمر
0
آخر الأخبار
15:15
شهيد و10 جرحى بينهم طفلان في غارات الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
15:15
شهيد و10 جرحى بينهم طفلان في غارات الجيش الإسرائيلي
0
آخر الأخبار
14:37
"سي بي إس نيوز" عن مسؤول أميركي: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بالسماح بإدخال مواد لبعض مشاريع إعادة الإعمار في غزة
آخر الأخبار
14:37
"سي بي إس نيوز" عن مسؤول أميركي: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بالسماح بإدخال مواد لبعض مشاريع إعادة الإعمار في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-26
لا مفاجآت اليوم من ترامب في ما خصّ إيران...
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-26
لا مفاجآت اليوم من ترامب في ما خصّ إيران...
0
آخر الأخبار
2026-05-20
القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو بحث مع ترامب مسألة الاتفاق وخيار الهجوم قائم لدى ترامب ومرتبط بالتوقيت فقط
آخر الأخبار
2026-05-20
القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو بحث مع ترامب مسألة الاتفاق وخيار الهجوم قائم لدى ترامب ومرتبط بالتوقيت فقط
0
أخبار لبنان
2026-08-27
عون يهنئ منتخب لبنان لكرة السلة: فوزٌ يعزّز فرص التأهل إلى كأس العالم
أخبار لبنان
2026-08-27
عون يهنئ منتخب لبنان لكرة السلة: فوزٌ يعزّز فرص التأهل إلى كأس العالم
0
أخبار دولية
2026-08-19
استشهاد سبعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مركز للشرطة في غزة
أخبار دولية
2026-08-19
استشهاد سبعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مركز للشرطة في غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من الحزام إلى الهاتف والسرعة... قوى الأمن تكثّف حملتها لضبط مخالفات السير
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من الحزام إلى الهاتف والسرعة... قوى الأمن تكثّف حملتها لضبط مخالفات السير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إقتراحات لبنانية وأميركية للتحقق جنوبا... وإسرائيل تتمسك بأذربيجان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إقتراحات لبنانية وأميركية للتحقق جنوبا... وإسرائيل تتمسك بأذربيجان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في الجنوب: منطقة رمادية بعد المنطقة الصفراء... انسحاب إسرائيلي أم إعادة تموضع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في الجنوب: منطقة رمادية بعد المنطقة الصفراء... انسحاب إسرائيلي أم إعادة تموضع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من علي الطاهر إلى النبطية... إسرائيل توسّع عملياتها وتبحث عن "منطقة رمادية"
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من علي الطاهر إلى النبطية... إسرائيل توسّع عملياتها وتبحث عن "منطقة رمادية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
أهداف إسرائيل العسكرية... أطفال تحت الأنقاض في كفررمان وتهجير للعائلات في النبطية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
أهداف إسرائيل العسكرية... أطفال تحت الأنقاض في كفررمان وتهجير للعائلات في النبطية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:29
مقدمة النشرة المسائية 7-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:29
مقدمة النشرة المسائية 7-9-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
بشعلة تحوّل الشمس إلى كهرباء: مشروع بلدي يؤمّن الطاقة بـ30 دولارًا
تقارير نشرة الاخبار
13:20
بشعلة تحوّل الشمس إلى كهرباء: مشروع بلدي يؤمّن الطاقة بـ30 دولارًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بلدة غريفة الشوفية منصة لمهارات رياضة المحركات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بلدة غريفة الشوفية منصة لمهارات رياضة المحركات اللبنانية
0
عالم الطبخ
11:48
ثلاثة أطباق من المازة اللبنانية الساخنة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
11:48
ثلاثة أطباق من المازة اللبنانية الساخنة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:30
حاكم مصرف لبنان يكشف مصير الودائع والذهب...
أخبار لبنان
13:30
حاكم مصرف لبنان يكشف مصير الودائع والذهب...
2
منوعات
05:38
جورج يونس يفاجئ بيرلا نجار بـ"آويها" في زفافها… وأجواء عائلية تجمع فريق Morning Talk
منوعات
05:38
جورج يونس يفاجئ بيرلا نجار بـ"آويها" في زفافها… وأجواء عائلية تجمع فريق Morning Talk
3
أخبار دولية
00:30
بالصور - انحراف طائرة شحن تابعة لشركة أمازون عن المدرج في مطار ميامي... وسقوط قتلى
أخبار دولية
00:30
بالصور - انحراف طائرة شحن تابعة لشركة أمازون عن المدرج في مطار ميامي... وسقوط قتلى
4
أخبار لبنان
11:45
مركز عمليات طوارىء الصحة: الحصيلة الإجمالية للعدوان ارتفعت إلى 8948 شهيدا و 30638 جريحا
أخبار لبنان
11:45
مركز عمليات طوارىء الصحة: الحصيلة الإجمالية للعدوان ارتفعت إلى 8948 شهيدا و 30638 جريحا
5
أخبار لبنان
09:19
الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر من حزب الله وإصابة مقاتلين إسرائيليين خلال اشتباك في منطقة الشقيف
أخبار لبنان
09:19
الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر من حزب الله وإصابة مقاتلين إسرائيليين خلال اشتباك في منطقة الشقيف
6
صحف اليوم
23:57
بعد التصعيد الإسرائيلي في الجنوب... هذا ما قالته مصادر سياسية لـ"اللواء"
صحف اليوم
23:57
بعد التصعيد الإسرائيلي في الجنوب... هذا ما قالته مصادر سياسية لـ"اللواء"
7
حال الطقس
02:43
الحرارة مستقرة نسبيا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:43
الحرارة مستقرة نسبيا... إليكم تفاصيل الطقس
8
أخبار لبنان
09:32
وزارة العمل: التوقف عن العمل يوم غد الثلثاء من الساعة ١١ قبل الظهر ولغاية الساعة ١٢ ظهرا حدادا على روح الشهيدة الزميلة هبة علي صباح
أخبار لبنان
09:32
وزارة العمل: التوقف عن العمل يوم غد الثلثاء من الساعة ١١ قبل الظهر ولغاية الساعة ١٢ ظهرا حدادا على روح الشهيدة الزميلة هبة علي صباح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More