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التحكم المروري: إستكمال أعمال التزفيت على طريق عام ضهر البيدر وتحويل السير القادم من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش - زحلة والابقاء على السير القادم من البقاع باتجاه ضهر البيدر - بيروت لغاية الساعة ١٧:٣٠

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2026-09-08 | 00:13
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التحكم المروري: إستكمال أعمال التزفيت على طريق عام ضهر البيدر وتحويل السير القادم من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش - زحلة والابقاء على السير القادم من البقاع باتجاه ضهر البيدر - بيروت لغاية الساعة ١٧:٣٠
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التحكم المروري: إستكمال أعمال التزفيت على طريق عام ضهر البيدر وتحويل السير القادم من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش - زحلة والابقاء على السير القادم من البقاع باتجاه ضهر البيدر - بيروت لغاية الساعة ١٧:٣٠

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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