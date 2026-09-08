التحكم المروري: إستكمال أعمال التزفيت على طريق عام ضهر البيدر وتحويل السير القادم من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش - زحلة والابقاء على السير القادم من البقاع باتجاه ضهر البيدر - بيروت لغاية الساعة ١٧:٣٠

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