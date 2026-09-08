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o
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مجلس التعاون الخليجي: ندين بشدة الاعتداءات الحوثية الإرهابية واستهداف المدنيين والمنشآت في جنوب السعودية
آخر الأخبار
2026-09-08 | 04:57
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مجلس التعاون الخليجي: ندين بشدة الاعتداءات الحوثية الإرهابية واستهداف المدنيين والمنشآت في جنوب السعودية
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