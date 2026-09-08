القوات الحكومية اليمنية: تحرير منطقة اليتمة في محافظة الجوف من الجماعة الحوثية والتقدم الميداني مستمر

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بيان: وزير الخارجية الصيني قال لرئيس وزراء قطر بشأن الوضع في الشرق الأوسط إن الضغط عبر السلاح والمدافع ليس السبيل للخروج من الأزمة بل الحوار والتفاوض هما المسار الصحيح