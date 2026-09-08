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o
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o
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o
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كسروان
27
o
متن
27
o
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الأردن يعتبر عقوبات دول غربية ضد المستوطنات الاسرائيلية "وقوفا إلى جانب الصواب"
آخر الأخبار
2026-09-08 | 13:12
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الأردن يعتبر عقوبات دول غربية ضد المستوطنات الاسرائيلية "وقوفا إلى جانب الصواب"
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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