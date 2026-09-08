رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: غواصة مسيرة عسكرية أميركية تعطلت في الشرق الأوسط قبل أكثر من يوم والغواصة كانت من طراز قديم ولم تكن تحمل أي معدات سونار أو رادار سرية

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