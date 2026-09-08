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رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 92 سنتا أو 0.95% لتبلغ عند التسوية 97.92 د/ب

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2026-09-08 | 14:50
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رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 92 سنتا أو 0.95% لتبلغ عند التسوية 97.92 د/ب
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رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 92 سنتا أو 0.95% لتبلغ عند التسوية 97.92 د/ب

 
 
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