وكالة فارس: دوي انفجار في جاسك بإيران

الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صور وأخرى على محيط بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل

الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صور وأخرى على محيط بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل

الوكالة الوطنية للإعلام: عدد من العسكريين المتقاعدين يقطعون ساحة رياض الصلح بالاطارات المشتعلة احتجاجا على مشروع الموازنة بعدما نصبوا الخيام في الساحة