الخارجية التركية: تركيا تندد بأشد العبارات بهجوم الحوثيين على السعودية

بحرية الحرس الثوري: سنستهدف سفنا ردا على هجوم أميركي على ناقلات نفط إيرانية

بحرية الحرس الثوري: سنستهدف سفنا ردا على هجوم أميركي على ناقلات نفط إيرانية

وكالة تسنيم: استهداف ناقلة إيرانية بهجوم صاروخي أميركي على بعد 4 أميال من جزيرة خارك والهجوم لم يسفر عن إصابات ويجري إجلاء طاقم الناقلة