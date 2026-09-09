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الداخلية القطرية: الدفاع المدني سيطر على حريق اندلع على متن سفينة بميناء الوكرة دون وقوع إصابات

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2026-09-09 | 01:03
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الداخلية القطرية: الدفاع المدني سيطر على حريق اندلع على متن سفينة بميناء الوكرة دون وقوع إصابات
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الداخلية القطرية: الدفاع المدني سيطر على حريق اندلع على متن سفينة بميناء الوكرة دون وقوع إصابات

 
 
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