السفير المصري للـLBCI: نحن مهتمون بإعادة عجلة الاستثمار والتبادل التجاري مع لبنان إلى مستوى أقوى ورقم التبادل التجاري مع لبنان جيد نسبيًا لكن يمكن مضاعفته وتنويعه

السفير موسى للـLBCI: هناك تنسيق عسكري مباشر مع أطراف "اتفاق مكة" وتحديدًا مع السعودية ومع تركيا ما يجعلنا دائما على تواصل وعدم دخول مصر في "اتفاق مكة" لا يعني عدم وجود تنسيق مع الدول الأعضاء لكننا اخترنا أن نواجه التحديات من خلال التنسيق مع شركائنا

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