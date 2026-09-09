السفير المصري لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: لبنان مقبل على ورشة إعادة إعمار ومصر لديها تجربة مهمة في هذا المجال وسنعرض هذه التجربة على لبنان

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السفير موسى للـLBCI: ستكون هناك مشاركة متميزة في المؤتمر التحضيري في باريس هذا الشهر وهناك حديث عن وعود بتنفيذ دعم للجيش وأعتقد أن مسألة دور "اليونيفيل" ستُثار وهذه فرصة ليكون هناك تناغم بين الأطراف الدولية والولايات المتحدة للبحث عن مخرج لهذا الأمر