الوكالة الوطنية للإعلام: قوات الجيش الإسرائيلي نفذت تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري جنوب صور

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السفير موسى للـLBCI: الرؤساء الثلاثة يضعون مصلحة لبنان أولا لكن يجب أن يدركوا أن هذه المرحلة فارقة في تاريخ لبنان لذا يجب العمل من أجل الإصلاح ووضع البلد في موقف يسمح له بأن ينادي بحقه ويفي بالتزاماته فلبنان "يريد شيئًا وهذا حقه وعليه شيء وهذا واجبه"