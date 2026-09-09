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هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 28 ميلا بحريا جنوب شرقي الفاو بالعراق

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2026-09-09 | 07:00
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هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 28 ميلا بحريا جنوب شرقي الفاو بالعراق
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هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 28 ميلا بحريا جنوب شرقي الفاو بالعراق

 
 
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