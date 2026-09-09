الوكالة الوطنية: بدء الإجتماع بين وزيري المالية والتربية في حضور بدران لبحث ملف التفرغ في "اللبنانية"

رئيس الوزراء البريطاني عن العقوبات على إسرائيل: بريطانيا تظهر روح القيادة على الساحة العالمية

رئيس الوزراء البريطاني عن العقوبات على إسرائيل: بريطانيا تظهر روح القيادة على الساحة العالمية

هبية بحرية بريطانية: بلاغ عن تعرض سفينة لضربة بمقذوف وطاقمها بخير ولا أنباء عن أثر بيئي حتى صدور الإشعار