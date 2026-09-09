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o
متن
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o
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الحرس الثوري الإيراني: انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير أموالنا
آخر الأخبار
2026-09-09 | 07:43
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الحرس الثوري الإيراني: انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير أموالنا
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