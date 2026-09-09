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نتنياهو من جبل الشيخ: لن نسمح لأي جيش بالتمركز على حدودنا وملتزمون بإسقاط نظام الإرهاب في إيران

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2026-09-09 | 09:24
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نتنياهو من جبل الشيخ: لن نسمح لأي جيش بالتمركز على حدودنا وملتزمون بإسقاط نظام الإرهاب في إيران
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نتنياهو من جبل الشيخ: لن نسمح لأي جيش بالتمركز على حدودنا وملتزمون بإسقاط نظام الإرهاب في إيران

 
 
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