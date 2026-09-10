المتحدث باسم الحوثيين: العمليات الجارية محددة الأهداف وتأتي في الإطار الدفاعي

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التحكم المروري: انتهاء أعمال التزفيت لليوم على الطريق الدولية ضهر البيدر وفتح السير بالإتجاهين لغاية الساعة الخامسة صباحا على أن تستكمل الأعمال لمدة تتراوح من أسبوع الى عشرة أيام ما بين الساعة ٥:٠٠ فجرا والساعة ١٧:٣٠ من كل يوم