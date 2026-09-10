رئيس الحكومة: توسعة محطة الحاويات تكتسب أهمية خاصة لأنها ترفع القدرة الاستيعابية لمرفأ بيروت وتحسّن سرعة مناولة الحاويات وتخفّض فترات انتظار السفن وتزيد كفاءة الخدمات بما يعزّز قدرة المرفأ على المنافسة واستقطاب خطوط الملاحة والتجارة العابرة

رئيس الحكومة: لا ينبغي أن ننظر إلى توسعة محطة الحاويات بوصفها مشروعًا إنشائيًا معزولًا بل باعتبارها جزءًا من رؤية متكاملة لمستقبل مرفأ بيروت

رئيس الحكومة: لا ينبغي أن ننظر إلى توسعة محطة الحاويات بوصفها مشروعًا إنشائيًا معزولًا بل باعتبارها جزءًا من رؤية متكاملة لمستقبل مرفأ بيروت

رئيس الحكومة: لم يكن مرفأ بيروت في أي يوم مجرد أرصفة ومستودعات ورافعات فلقد كان جزءًا أساسيًا من تاريخ المدينة وهويتها وعنصرًا جوهريًا في تكوينها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي