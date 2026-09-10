رئيس الحكومة نواف سلام: علينا أن نحسن التخطيط لتحقيق التكامل بين مرفأ بيروت وسائر المرافئ اللبنانية ولا سيما مرافئ طرابلس وجونية وصيدا ضمن سياسة وطنية متكاملة للنقل البحري

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رئيس الحكومة: طموحنا هو أن يستعيد المرفأ دوره في حركة الترانزيت وإعادة التصدير وأن يصبح مجددًا مركزًا لوجستيًا متقدمًا في شرق المتوسط يخدم لبنان والدول العربية المجاورة ويستفيد من إعادة تشكّل سلاسل الإمداد ومن تطور التجارة الإقليمية