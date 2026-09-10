رئيس الحكومة نواف سلام: ثقة شركات الملاحة والمستثمرين والمصدّرين لا تُستعاد بالوعود والشعارات بل بالقواعد المستقرة والقضاء المستقل والإدارة الفاعلة وبتقديم الدليل على أن لبنان قادر على إدارة مرافقه العامة بكفاءة ومسؤولية

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رئيس الحكومة: عملية تطوير مرفأ بيروت لا تنفصل عن مشروع إعادة بناء الدولة فالمرفق العام لا ينجح إذا بقي أسير الغموض في الإدارة أو الاستثناءات في التطبيق أو التدخلات في التشغيل