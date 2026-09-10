الوكالة الوطنية للإعلام: مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت سهل مرجعيون

الإمارات وألمانيا تؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز علاقات التجارة والاستثمار

الإمارات وألمانيا تؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز علاقات التجارة والاستثمار

رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة: حجر الأساس الذي نضعه اليوم أكثر بكثير من مجرد حجر لتوسعة المحطة فإنه رمز لمحطة تمضي قدمًا وليستعيد لبنان طموحه