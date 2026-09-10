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o
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بعد اصداره يصدر إنذار طارئ... الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في خميس مشيط وأبها
آخر الأخبار
2026-09-10 | 15:33
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بعد اصداره يصدر إنذار طارئ... الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في خميس مشيط وأبها
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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