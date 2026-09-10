الخارجية الإيرانية: عراقجي ونظيره السعودي أكدا مواصلة التعاون والجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة

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رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: متوسط ​​كميات النفط الإيراني أو المشتبه بكونه إيرانيا الموجودة على متن سفن بلغ 110 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع 180 مليون برميل قبل الحرب