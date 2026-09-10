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أ.ف.ب: خمسة قتلى على الأقل و67 جريحا بقصف روسي على مركز تجاري في أوكرانيا
آخر الأخبار
2026-09-10 | 16:47
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أ.ف.ب: خمسة قتلى على الأقل و67 جريحا بقصف روسي على مركز تجاري في أوكرانيا
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