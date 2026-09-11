الجيش الإسرائيلي: بدأنا تدريبا عسكريا مفاجئا في الضفة الغربية لرفع جاهزية القوات استعدادا لفترة الأعياد

رويترز عن مصدر باكستاني: وزير خارجية إيران وقائد الجيش الباكستاني ناقشا سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الصراع على جميع الجبهات

رويترز عن مصدر باكستاني: وزير خارجية إيران وقائد الجيش الباكستاني ناقشا سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الصراع على جميع الجبهات

العقود الآجلة لبرنت تنخفض 1.77 دولار إلى 105.86 د/ب والخام الأميركي يتراجع 1.26 دولار إلى 101.22 د/ب