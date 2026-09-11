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الوكالة الوطنية للإعلام: تفجيرات عنيفة في بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي
آخر الأخبار
2026-09-11 | 07:35
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الوكالة الوطنية للإعلام: تفجيرات عنيفة في بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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