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مجلس الوزراء استأنف دراسة مشروع موازنة 2027 في السرايا

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2026-09-11 | 08:52
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مجلس الوزراء استأنف دراسة مشروع موازنة 2027 في السرايا
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مجلس الوزراء استأنف دراسة مشروع موازنة 2027 في السرايا

 
 
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