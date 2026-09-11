وكالة "سانا" السورية: قوات إسرائيلية تستهدف تلة "باط الوردة" بريف دمشق الغربي بقذائف مدفعية

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وكالة عن متحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تعتزم عقد اجتماع إقليمي مع العراق ودول أخرى بالمنطقة في عُمان يوم الاثنين لبحث مسارات آمنة للشحن التجاري في مضيق هرمز