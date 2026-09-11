غارة تستهدف محيط النبطية الفوقا

ترامب: إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم وهي لن تحصل أبدا على سلاح نووي

ترامب: إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم وهي لن تحصل أبدا على سلاح نووي

ترامب: لا يمكن أن ننسى لحظة الشر في 11 أيلول واليوم نكتشف هوية بلادنا وعلينا أن نكون أقوياء وأذكياء